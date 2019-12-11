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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

11 декабря 2019 13:41
133
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты Союз-2.1б с космодрома Плесецк
Космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчетное время.

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные на ПАО «Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Глонасс-М».

Запуск состоялся с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области 11 декабря, в 11:54 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели предприятия отработали штатно.
Космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчетное время.
Это шестой старт ракеты космического назначения типа «Союз», проведенный в 2019 году с космодрома Плесецк.

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РКН типа «Союз») начиная с 1958 года. В настоящее время данные двигатели серийно производятся в ПАО «Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.
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