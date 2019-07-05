Самарские двигатели обеспечили пятый пуск ракеты космического назначения с космодрома Восточный

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Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили пятый старт ракеты космического назначения с космодрома Восточный.Запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и метеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М» №2-2, а также 32 малыми космическими аппаратами попутной нагрузки состоялся сегодня в 8:41 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты космического назначения двигатели РД-107А/108А отработали штатно.Данный старт стал седьмым в текущем году стартом ракеты-носителя типа «Союз» и пятым пуском с новейшего российского космодрома, который обеспечили серийные изделия Объединенной двигателестроительной корпорации.Специалисты Сервисного центра ПАО «Кузнецов», обеспечивающие работу силовых установок на космодромах, приняли активное участие в подготовке ракеты к старту, осуществляя монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей. Также ими проведена проверка и допуск к работе щитов пневмоиспытаний и стартовых пневмощитов производства ПАО «Кузнецов», обеспечивающих подачу воздуха, азота, гелия на борт ракеты-носителя.Фото: pixabay.com