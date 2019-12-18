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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Самарские двигатели обеспечили пуск ракеты-носителя с космодрома Куру

18 декабря 2019 13:42
141
Самарские двигатели обеспечили пуск ракеты-носителя с космодрома Куру
Изделия «Кузнецова» обеспечили вывод на орбиту коммерческих космических аппаратов.

Сегодня, 18 декабря, с космодрома Куру состоялся запуск ракеты космического назначения (РКН) «Союз-СТ-А» с серийными двигателями РД-107А/РД-108А, произведенными на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации – ПАО «Кузнецов». Изделия «Кузнецова» обеспечили вывод на орбиту коммерческих космических аппаратов.

Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» обеспечил вывод на орбиту Земли пилотируемого космического телескопа CHEOPS для изучения планет за пределами Солнечной системы (экзопланет), а также один спутник итальянского проекта COSMO-SkyMed и 5 малых спутников формата CubeSat.

Как отметили специалисты сервисной службы ПАО «Кузнецов», сопровождающие старты в России и за рубежом, несмотря на особые погодные условия в Гвиане, двигатели самарского производства работают с неизменной надежностью. «Условия хранения двигателей в монтажно-испытательном корпусе стабильные, влажность и температура контролируются датчиками, поэтому погодные условия влияния на работу систем двигателей не оказывают».

Эксплуатация самарских ракет и двигателей с Гвианского космического центра началась в октябре 2011 г., сегодняшний пуск стал двадцать третьим пуском РКН типа «Союз» в истории Французской Гвианы. Ежегодно осуществляется 2-3 пуска как в интересах ESA, так и в интересах коммерческих компаний.
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Комментарии


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