Самарская сетевая компания завершает работы на подстанции, питающей Шестой кассационный суд в Самаре

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Строительство распределительной подстанции 6/0,4 кВ, которая будет обеспечивать электроснабжение Шестого кассационного суда в Самаре, вышло на заключительный этап. На энергообъекте проводятся пусконаладочные работы, которые завершатся комплексным опробованием оборудования.В рамках подготовки системы энергоснабжения нового судебного органа энергетиками Самарской сетевой компании осуществлена врезка и прокладка высоковольтных кабельных линий 6 кВ от двух фидеров ПС-110/6 кВ «Центральная-3» до новой подстанции.В настоящее время специалисты ведут работы по прокладке кабеля напряжением 0,4 кВ от новой подстанции до двух вводно-распределительных устройств здания суда. Для обеспечения гарантированного надежного энергоснабжения объекта судебный орган будут питать электроэнергией 32 кабельные линии. Общая мощность, которую сможет обеспечить новая подстанция Самарской сетевой компании, достигает 2,88 МВт. Это почти в 14 раз больше мощности первой самарской электростанции, построенной в 1900 году, и сравнимо с энергонагрузкой стадиона «Самара Арена».Для того чтобы новый энергообъект гармонично вписался в визуальную концепцию обновленного пространства Крымской площади, на которой расположен кассационный суд, проект учитывал не только требования к надежности энергоснабжения, но и повышенные требования к внешнему виду. Проект фасада подстанции разработан в соответствии с требованиями главного архитектора Самарской области. Отделка фасада подстанции вышла на финальную стадию.Напомним, что Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре, образованный почти год назад, будет заниматься пересмотром судебных актов, принятых судами Республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртской и Чувашской Республик, а также Чувашии, Кировской, Оренбургской, Ульяновской и Самарской областей. Он станет самым большим по численности сотрудников органом в системе вновь создаваемых кассационных судов – только судей в нем будет работать 113 человек.