Самарская сетевая компания выявила случаи попыток незаконного потребления энергии

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В ходе проверок, которые специалисты службы контроля учета Самарских электрических сетей АО «ССК» провели 13 и 14 ноября 2019 г. на объектах водоснабжающей компании «РКС-Самара», были выявлены признаки безучетного потребления энергии.На 4 насосных станциях компании, расположенных на пр. Ленина, ул. Галактионовской, Нагорной, Ставропольской, была нарушена целостность пломб энергокомпании на приборах учета, что является нарушением и позволяет предположить безучетное потребление энергии водоснабжающим предприятием. По каждому случаю были составлены акты о безучетном потреблении электроэнергии суммарным объемом более 1,7 млн кВт*ч.Выявление незаконного потребления энергии по всей Самарской области в ходе регулярных проверок является ежедневной работой контролеров АО «ССК».В частности, на прошлой неделе в Сызрани было зафиксировано два факта несанкционированного потребления электроэнергии. Нарушителями оказались собственники двух частных домов, которые после того, как им за долги приостановили подачу электричества, самовольно подключились к сетям. Это нарушение квалифицируется законодательством как бездоговорное потребление, ведет к повторной приостановке энергоснабжения и штрафным санкциям в виде счета за максимально возможный для данного объекта объем потребления электроэнергии. Что и было сделано специалистами ССК в присутствии независимых свидетелей.Всего за 10 месяцев 2019 года контролерами АО «ССК» было составлено 300 актов о бездоговорном и 110 актов о безучетном потреблении. Общий объем электроэнергии, незаконное потребление которого выявили и пресекли энергетики, составил порядка 19,5 млн кВт*ч.