«Самарагаз» и «СВГК» перевели в «Газпром межрегионгаз Самара» платежи населения за газ, собранные в 2019 году
11 апреля 2019 13:53
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ООО «Газпром межрегионгаз Самара» заключило соглашения с ОАО «Самарагаз» и ООО «СВГК» о перечислении денежных средств населения, которые поступали на счета этих компаний в качестве оплаты за газ после 1 января 2019 года.
В ходе перевода системы расчетов абонентов за газ в начале 2019 года некоторые абоненты продолжали осуществлять платежи на расчетные счета «Самарагаз» и «СВГК».
В результате реализации достигнутых договоренностей данные средства в апреле были переведены на счета ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и уже учтены в истории платежей абонентов, сообщает пресс-служба компании.
С 1 января 2019 года потребители природного газа осуществляют расчеты за газ непосредственно с поставщиком - ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Компании «СВГК» и «Самарагаз» до этого времени были уполномочены на сбор с населения платы за газ.
Фото pixabay.com
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