Самараэнерго стало ближе к потребителям

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Новый дополнительный офис очного обслуживания клиентов ПАО «Самараэнерго» открыт для граждан-потребителей, проживающих в городе Самара и Волжском районе Самарской области. Расположен ЦОК вблизи города Самара в новом быстроразвивающемся микрорайоне Южный город по адресу ул. Дмитрия Донского, д. 15.Новый ЦОК полностью отвечает поставленной задаче по улучшению качества оказываемых услуг. В Центре обслуживания клиентов осуществляется прием обращений клиентов по вопросам энергопотребления, расчетам за поставленную электроэнергию и заключения договоров энергоснабжения. Пока Центр обслуживания клиентов работает в тестовом режиме. Абонентов обслуживают три оператора. В дальнейшем количество операторов увеличится до шести человек.В планах компании — расширение сети Центров обслуживания клиентов на территории Самарской области. Следующий Центр обслуживания клиентов ПАО «Самараэнерго» планирует открыть в городе Тольятти, где количество новых граждан-потребителей, принятых на прямое обслуживание в ПАО «Самараэнерго» в 2019 году, достигло 126 тысяч абонентов.Адрес Центра обслуживания клиентов Самарского отделения № 2: Самарская область, Волжский район, микрорайон Южный город, ул. Дмитрия Донского, дом 15.Телефон: (846)340-38-48График работы и приема граждан-потребителей:Понедельник – четверг: с 8:00 до 17:00Пятница: с 8:00 до 16:00Без перерыва на обед