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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

«СИБУР Тольятти» переименован в «Тольяттикаучук»

25 ноября 2019 11:36
103
СИБУР Тольятти переименован в Тольяттикаучук
Произошел возврат к историческому наименованию, которое предприятие носило с 1999 по 2016 года.

Компания «Татнефть» объявляет о переименовании ООО «СИБУР Тольятти» в ООО «Тольяттикаучук».
В настоящее время получены все необходимые документы, подтверждающие смену названия предприятия. Возврат к историческому наименованию, которое предприятие носило с 1999 по 2016 года, связан с переходом производства в структуру Группы «Татнефть».
Генеральным директором ООО «Тольяттикаучук» является Юрий Морозов. Изменение названия не влияет на исполнение предприятием своих обязательств перед третьими лицами, государственными органами, а также работниками в рамках Коллективного договора и выполнения иных социальных программ.


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