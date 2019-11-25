«СИБУР Тольятти» переименован в «Тольяттикаучук»

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Компания «Татнефть» объявляет о переименовании ООО «СИБУР Тольятти» в ООО «Тольяттикаучук».В настоящее время получены все необходимые документы, подтверждающие смену названия предприятия. Возврат к историческому наименованию, которое предприятие носило с 1999 по 2016 года, связан с переходом производства в структуру Группы «Татнефть».Генеральным директором ООО «Тольяттикаучук» является Юрий Морозов. Изменение названия не влияет на исполнение предприятием своих обязательств перед третьими лицами, государственными органами, а также работниками в рамках Коллективного договора и выполнения иных социальных программ.