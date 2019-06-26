Школьники из Самары стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады «Россетей»

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Министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в штаб-квартире электросетевого холдинга наградили победителей и призеров Олимпиады школьников.Всероссийская олимпиада школьников группы компаний «Россети» проводится с 2018 года для выявления одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, вовлечения их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации.К участию в Олимпиаде традиционно приглашаются школьники 9 и 10 классов. Олимпиада проводится в два этапа. На первом участники решают тестовые задания по физике, математике и информатике, направленные на проверку уровня знаний в рамках программ среднего общего образования по предметам. Второй этап – заочный, проходит в формате выполнения кейсов, направленных на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.В 2019 году отборочный этап проходил в 69 городах. В нем приняли участие более 5 тысяч школьников, в том числе более 500 школьников из регионов зоны ответственности компании «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – Саратовской, Самарской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей, Республики Мордовия и Чувашской Республики. По итогам Олимпиады Аксинья Воробьева, школьница из Самары, заняла 1 место. Федор Воронин, ученик одной из самарских школ, стал призером, заняв второе место.Призеры и победители Олимпиады получили право участвовать в энергетической проектной смене, которая пройдет в августе 2019 года во Всероссийском детском центре «Орленок». Школьники под руководством преподавателей и экспертов будут работать над проектами, имеющими практическую ценность для цифровой энергетики.