С 1 июля структура Средневолжской газовой компании изменилась

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Вместо привычных гор- и райгазов центрами взаимодействия компании с клиентами станут укрупненные специализированные подразделения: Центры технологического присоединения (ЦТП) и Центры обслуживания клиентов (ЦОК).В четырех ЦТП жители Самары и Самарской области смогут решить вопросы по подключению газа, проектированию и выполнению монтажных работ по газификации объектов.В ЦОКе можно заключить договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), на отключение-подключение, перенос газового оборудования, демонтаж или установку прибора учета, а также произвести сверку расчетов за эти услуги. В Центрах обслуживания клиентов также будет производиться учет газа, потребленного объектами, которые заключили договоры поставки и транспортировки газа (ООО «Газпром межрегионгаз Самара» - Поставщик, ООО «СВГК» - ГРО и Потребитель). Представители ЦОКов будут присутствовать практически в каждом малом городе или райцентре Самарской области.Вопросами обслуживания объектов обширного газового хозяйства Средневолжской газовой компании займутся шесть Межрайгазов (МРГ), отделения которых также будут находиться на территории бывших гор- и райгазов, а также их крупных участков. Межрайгазы направят свои усилия на дальнейшее повышение надежности системы бесперебойного газоснабжения губернии.Подразделения новой структуры СВГК сопоставимы по зонам обслуживания, усовершенствована логистика всех процессов. Перераспределение функций и ответственности позволит подразделениям сосредоточиться на качественном выполнении специализированных услуг.Информацию о новой структуре СВГК и зонах обслуживания в каждой сфере деятельности можно найти на сайте СВГК https://svgk.ru/ , а также в территориальных и специализированных подразделениях компании. Для уточнения информации можно обращаться по телефону горячей линии 8 800 707-65-55.pixabay.com