Росимущество пригрозило Жигулевскому известковому заводу
19 июля 2019 11:33
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В Территориальном управлении Росимущества по Самарской области намекнули , что могут потребовать от Жигулевского известкового завода возвращения площадок под ним. Таким образом управление прокомментировало «СО» судебный процесс, где завод пытается вывести территорию своего карьера из границ нацпарка «Самарская Лука». Ведомство заявило, что земля под ЖИЗом принадлежит РФ, пока она находится в границах национального парка.
«Земельные участки, расположенные на территории НП „Самарская Лука“, отчуждению в частную собственность не подлежат и используются в целях, не нарушающих режима, установленного для особо охраняемой природной территории. Что не предусмотрено уставной деятельностью АО „Жигулевский известковый завод“ в отношении спорной территории. Следует отметить, что указанными судебными разбирательствами не затронуты вопросы дальнейшей правовой судьбы участков, на которые претендовал ЖИЗ, в части рекультивации и переноса производства» — сообщила и.о. руководителя ТУ Росимущества Самарской области Олеся Грицюк.
Пока у ЖИЗа есть право пользования недрами месторождения карбонатных пород «Липовая Поляна» в границах Жигулевска до 31 декабря 2023 года. С учетом требований Росимущества, если ЖИЗ не выйдет за пределы нацпарка, то он может не доработать даже оставшиеся по лицензии 4,5 года, пишет СО ОНЛАЙН.
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