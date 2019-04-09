Ребята из самарской школы-интерната №111 окунулись в волшебный мир театра.

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К мальчишкам и девчонкам из самарской школы-интерната №111 пришел в гости театр. Под восхищенными взорами ребят ожили самые разные куклы – тростевые, марионетки, гапитные петрушки и простейшие, состоящие всего лишь из кисти актеров и шарика на указательном пальце вместо головы.Дети с восторгом наблюдали за недоверчивой собачкой, отважными туристами в походе и незадачливым рыбаком-Буратино, а также другими героями сказочных историй. Ребята и сами смогли ненадолго стать актерами. Самые смелые примерили на руку кукол и даже попытались управлять марионетками.Сюжет последней сказки - мальчик, не чувствующий ног, преодолевает свой недуг, - оказался близок всем маленьким зрителям: каждый из них учится жить и радоваться окружающему миру несмотря на ограниченные возможности здоровья.- В нашем интернате обучаются дети, имеющие нарушения интеллектуальной сферы развития, - рассказала директор школы-интерната №111. –Расстройства аутистического спектра, синдром Дауна – все дети разные, но каждый из них подлежит коррекции при должном подходе. Театральное искусство является отличным положительным инструментом воздействия, добрые зрелища – как раз то, что им необходимо. Мы и сами регулярно выезжаем в театры, но когда театр приходит в гости, его проще воспринять. Так что идея очень удачная!В завершении спектакля детям показали «закулисье» - сыграли сценку перед ширмой, а не за ней. Но и после веселье продолжилось: молодые специалисты Куйбышевского НПЗ подготовили для ребят интерактивную программу с танцами, играми, конкурсами и викторинами.- Я занималась волонтерской работой с детьми в школе, в университете и была рада узнать, что на заводе эту деятельность можно продолжить, - улыбается лаборант химического анализа АО «КНПЗ». – Оказалось, что на предприятии много людей с такой же потребностью как у меня – кому-то помочь, порадовать, сделать добро. Для меня как человека это бесценно.Ребятишки не только отлично повеселились, но и нашли «пиратские сокровища», заранее припрятанные молодыми нефтепереработчиками. А еще получили от них сладкие подарки.Праздник удался!