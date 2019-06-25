Развитие инфраструктуры для электромобилей обсудили на территории Самарской области

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В Самаре на площадке фонда «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области» состоялось совещание филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Самарские сети» и ООО «Зетта». Ключевыми темами обсуждения стало развитие электротранспорта в Самарской области и инфраструктуры для него. Инициаторами встречи стали энергетики.ООО «Зетта» - российская компания, производство которой расположено в г.о. Тольятти Самарской области. Новая перспективная разработка – уникальный электромобиль Zetta, не имеющий аналогов в мире. В нем использованы передовые технологии, которых нет даже у компании Tesla. Планируется, что уже к концу текущего года в 2019 году с конвейера сойдут 10 автомобилей, в 2020 году – уже 2 тыс. шт., а в обозримом будущем плановые мощности составят 15 тыс. электромобилей в год. Емкость батареи будет различаться. Пробег на одной зарядке предположительно составит от 200 до 560 км. Разработчики обещают, что электрокар будет способен развивать скорость 120 км/час.Самарские энергетики еще в 2017 году установили первые зарядные станции. Пилотный проект был реализован в рамках Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электромобилей ПАО «Россети». Стоит отметить, что Самарская область была первым регионом в Поволжье и одним из первых десяти в России, где в рамках программы создавалась сеть зарядных станций. Всего в Самарской области уже работает 7 электрозаправок. В планах энергетиков филиала «Самарские сети» - установить еще 2 в течение года.«Россети Волга» - социально-ориентированная компания, и для реализации дальнейших планов развития зарядной инфраструктуры в регионе рассматривает варианты установки новых зарядных станций с учетом потребностей производителей и владельцев электромобилей. Эта тема и стала ключевой на прошедшей встрече. По словам генерального директора ООО «Зетта» Дениса Щуровского, первые электромобили компании будут проданы в Самарской области. Наличие зарядных станций значительно повышает спрос на новый транспорт. Производители готовы предусмотреть дополнительный разъем Type 2 для зарядки автомобилей с помощью уже существующих зарядок типа Mode 3. Для зарядки батареи электромобиля Zetta потребуется от получаса до двух часов.«У нас получился абсолютно открытый диалог с производителем электромобилей, с агентством по привлечению инвестиций Самарской области. По факту наше сотрудничество может стать первым проектом в России, где не просто устанавливаются зарядные станции, а работа в данном направлении ведется непосредственно с производителем электротранспорта. Это значительно улучшит развитие инфраструктуры, появится возможность опробовать зарядку на уже существующих станциях. По анализу продаж автомобилей можно выстраивать новый план развития и устанавливать зарядные станции именно там, где будет высокий спрос. Думаю, в ближайшее время вместе с ООО «Зетта» и Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области мы разработаем дорожную карту на ближайший период»,- отмечает по итогам встречи заместитель генерального директора «Россети Волга» - директор филиала «Самарские сети» Константин Санаев.pixabay.com