Ракетные самарские двигатели в 2019 году обеспечили 18 успешных космических пусков

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Ракетные двигатели РД-107А/108А и НК-33А, произведенные ПАО «Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), в 2019 г. обеспечили 18 успешных запусков ракет космического назначения (РКН) семейства «Союз» с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру (Гвианский космический центр).В ходе 16 из 18 пусков ракет (в составе РКН «Союз-СТ-А», «Союз-СТ-Б», «Союз-ФГ», «Союз-2.1а», «Союз-2.1б») на I и II ступенях отработали двигатели РД-107А/108А, а при 2 запусках РКН «Союз-2.1в» – двигатели НК-33А. Эти РКН выводили на орбиту космические аппараты Роскосмоса, Минобороны России, спутники коммерческого назначения по контрактам АО «Главкосмос» и АО «Главкосмос Пусковые Услуги». Они доставили на Международную космическую станцию 4 экипажа длительных экспедиций и 3 грузовых корабля с грузами, необходимыми для жизнеобеспечения станции.В 2019 году завершилась отечественная программа летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) новой ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двигателем НК-33А, начата штатная эксплуатация изделия по выводу полезной нагрузки на заданную орбиту. ПАО «Кузнецов» проведены опытно-конструкторские работы по продлению гарантийного срока эксплуатации двигателя НК-33А, включая ускоренные климатические испытания. Утвержден гособоронзаказ для ПАО «Кузнецов» на поставку двигателей НК-33А до 2023 года.