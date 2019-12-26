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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Ракетные самарские двигатели в 2019 году обеспечили 18 успешных космических пусков

26 декабря 2019 09:11
88
Ракетные самарские двигатели в 2019 году обеспечили 18 успешных космических пусков
Они доставили на Международную космическую станцию 4 экипажа длительных экспедиций и 3 грузовых корабля.

Ракетные двигатели РД-107А/108А и НК-33А, произведенные ПАО «Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), в 2019 г. обеспечили 18 успешных запусков ракет космического назначения (РКН) семейства «Союз» с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру (Гвианский космический центр).

В ходе 16 из 18 пусков ракет (в составе РКН «Союз-СТ-А», «Союз-СТ-Б», «Союз-ФГ», «Союз-2.1а», «Союз-2.1б») на I и II ступенях отработали двигатели РД-107А/108А, а при 2 запусках РКН «Союз-2.1в» – двигатели НК-33А. Эти РКН выводили на орбиту космические аппараты Роскосмоса, Минобороны России, спутники коммерческого назначения по контрактам АО «Главкосмос» и АО «Главкосмос Пусковые Услуги». Они доставили на Международную космическую станцию 4 экипажа длительных экспедиций и 3 грузовых корабля с грузами, необходимыми для жизнеобеспечения станции.

В 2019 году завершилась отечественная программа летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) новой ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двигателем НК-33А, начата штатная эксплуатация изделия по выводу полезной нагрузки на заданную орбиту. ПАО «Кузнецов» проведены опытно-конструкторские работы по продлению гарантийного срока эксплуатации двигателя НК-33А, включая ускоренные климатические испытания. Утвержден гособоронзаказ для ПАО «Кузнецов» на поставку двигателей НК-33А до 2023 года.
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Комментарии


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