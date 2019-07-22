Работник самарского ПАО «Кузнецов» вошел в состав сборной Ростеха на WorldSkills Hi-Tech 2019

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Электрогазосварщик самарского предприятия АО «ОДК» - ПАО «Кузнецов» - Антон Абаньков вошел в сборную Ростеха и будет представлять крупнейшую госкорпорацию страны на VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019.На состоявшемся в апреле V Корпоративном чемпионате профессионального мастерства АО «ОДК» электрогазосварщики производства ракетных двигателей ПАО «Кузнецов» Антон Абаньков и Владимир Самохвалов заняли призовые места, что позволило им участвовать в соревнованиях профмастерства на более высоком уровне – Ростеха. В соревнованиях Ростех-skills-2019 в компетенции «Сварочные технологии» Антон Абаньков занял первое место и вошел в сборную госкорпорации для участия в Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2019. Наибольшее количество баллов Антон получил за сварку сосуда, работающего под высоким давлением. Впервые за историю чемпионата изготовленное изделие было абсолютно герметичным, выдержавшим давление 40 атмосфер.Всего от ОДК в сборную Ростеха в компетенции «Сварочные технологии» вошли два сотрудника двигателестроительного холдинга: из Самары и Перми (АО «ОДК – Пермские моторы»).