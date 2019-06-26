Председатель Правительства Самарской области провел на ПАО «ТОАЗ» рабочие встречи с представителями бизнеса

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Во вторник, 25 июня, ПАО «ТОАЗ» посетили с рабочим визитом представители Правительства Самарской области: Кудряшов Виктор Владиславович, и.о. первого вице-губернатора-председатель Правительства Самарской области, Богданов Дмитрий Юрьевич, министр экономического развития Самарской области и Жданов Михаил Николаевич, министр промышленности и торговли Самарской области.В рамках визита на предприятие они провели рабочие встречи с участием руководства ПАО «ТОАЗ», ПАО «КуйбышевАзот», ОАО «РЖД», ООО «ТОМЕТ», ООО «СИБУР Тольятти», ПАО «Трансаммиак», ГК «Эковоз», ООО «Автодорпроект».В ходе рабочей встречи прошли три совещания, где обсуждались следующие вопросы:• проблемы развития инфраструктуры железнодорожного узла «Жигулевское море» Куйбышевской железной дороги в связи с развитием предприятий Северного промышленного узла и увеличением объемов грузооборотов;• строительство полигона бытовых отходов;• строительство мостового перехода через р. Волгу городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» в муниципальном районе Ставропольский.Гости также посетили производственную площадку предприятия и в полной мере оценили, как ведутся работы в рамках проекта по строительству третьего агрегата карбамида, и как идет процесс модернизации производства.