Победителями Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» стали самарские студенты

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Студенты бакалавриата и магистранты нескольких технических вузов, проходящие обучение по специализированным программам подготовки АО «СО ЕЭС», и молодые специалисты филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга приняли участие в финале VII сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в Москве.В финал чемпионата в составе своих команд вышли студенты, проходящие обучение по программам специализированной подготовки в вузах-партнерах АО «СО ЕЭС».Инженерные кейсы, которые решали участники, объединяла актуальная для российской и мировой энергетики общая тема – «Цифровая трансформация».В соответствии с кейсом «Объединение ОЭС Сибири и ОЭС Востока на параллельную работу» будущие энергетики, руководствуясь Схемой и программой развития Единой энергетической системы России на период до 2025 года, исследовали возможность параллельной работы двух объединенных энергосистем. Эксперты оценили решения участников, которые рассчитали возможный экономический эффект и подготовили основные положения технико-экономического обоснования (ТЭО) объединения ОЭС Сибири и ОЭС Востока на параллельную работу.По решению экспертной комиссии направления «Электроэнергетика» победителем чемпионата стала команда «Системы и сети», представляющая Самарский государственный технический университет: капитан команды Артем Проничев и Елена Солдусова – выпускники «энергоклассов» системы подготовки «Школа – вуз – предприятие», а также Артем Савельев и Кирилл Чубаров. Все входящие в состав команды студенты бакалавриата обучаются по программе специализированной подготовки АО «СО ЕЭС».Победителям и призерам направления «Электроэнергетика» Системный оператор вручил сертификаты на участие в Межрегиональном летнем образовательном форуме «Энергия молодости», который проводится совместно с Фондом «Надежная смена». Форум пройдет в августе 2019 года в Кисловодске.В рамках Финала прошел День карьеры, в ходе которого представители АО «СО ЕЭС» встретились со студентами − финалистами чемпионата, рассказали им о компании и мероприятиях, проводимых в рамках молодежной политики Системного оператора, взаимодействии с вузами-партнерами, порядке поступления в магистратуру на обучение по специализированным программам и ответили на вопросы о стажировке и возможном трудоустройстве в филиалы компании.