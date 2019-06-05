Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 5 июня, 16:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Искать
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Победителями Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» стали самарские студенты

5 июня 2019 13:45
96
Победителями Международного инженерного чемпионата CASE-IN стали самарские студенты
Они обучаются по программам Системного оператора.

Студенты бакалавриата и магистранты нескольких технических вузов, проходящие обучение по специализированным программам подготовки АО «СО ЕЭС», и молодые специалисты филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга приняли участие в финале VII сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в Москве.

В финал чемпионата в составе своих команд вышли студенты, проходящие обучение по программам специализированной подготовки в вузах-партнерах АО «СО ЕЭС».
Инженерные кейсы, которые решали участники, объединяла актуальная для российской и мировой энергетики общая тема – «Цифровая трансформация».
В соответствии с кейсом «Объединение ОЭС Сибири и ОЭС Востока на параллельную работу» будущие энергетики, руководствуясь Схемой и программой развития Единой энергетической системы России на период до 2025 года, исследовали возможность параллельной работы двух объединенных энергосистем. Эксперты оценили решения участников, которые рассчитали возможный экономический эффект и подготовили основные положения технико-экономического обоснования (ТЭО) объединения ОЭС Сибири и ОЭС Востока на параллельную работу.

По решению экспертной комиссии направления «Электроэнергетика» победителем чемпионата стала команда «Системы и сети», представляющая Самарский государственный технический университет: капитан команды Артем Проничев и Елена Солдусова – выпускники «энергоклассов» системы подготовки «Школа – вуз – предприятие», а также Артем Савельев и Кирилл Чубаров. Все входящие в состав команды студенты бакалавриата обучаются по программе специализированной подготовки АО «СО ЕЭС».

Победителям и призерам направления «Электроэнергетика» Системный оператор вручил сертификаты на участие в Межрегиональном летнем образовательном форуме «Энергия молодости», который проводится совместно с Фондом «Надежная смена». Форум пройдет в августе 2019 года в Кисловодске.

В рамках Финала прошел День карьеры, в ходе которого представители АО «СО ЕЭС» встретились со студентами − финалистами чемпионата, рассказали им о компании и мероприятиях, проводимых в рамках молодежной политики Системного оператора, взаимодействии с вузами-партнерами, порядке поступления в магистратуру на обучение по специализированным программам и ответили на вопросы о стажировке и возможном трудоустройстве в филиалы компании.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии







Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные