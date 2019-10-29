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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Площадка «АвтоВАЗагрегата» осталась невостребованной

29 октября 2019 12:33
74
Площадка АвтоВАЗагрегата осталась невостребованной
На торги не подано ни одной заявки.

На торги по продаже имущественного комплекса некогда одного из крупнейших производителей автокомпонентов — предприятия «АвтоВАЗагрегат» не подано ни одной заявки. Ранее конкурсный управляющий «АВА» пытался реализовать имущество, находящееся в залоге у «РТ-Капитал».

Это два главных корпуса завода, склады, компрессорные станции, недостроенные лабораторный корпус и трансформаторная подстанция, а также несколько земельных участков под ним, занимающих порядка 75 тыс. кв. м. Кроме того, в лот вошло и незалоговое имущество: будки, гаражи, пожарное депо, канализационная станция и т.д.и За все просили чуть более миллиарда рублей. Ни одного покупателя такое предложение не заинтересовало, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото pixabay.com


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