ПАО «Кузнецов» направляет 60 выпускников на целевое обучение в вузах

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Министерство науки и высшего образования РФ в 2019 году предоставило для «целевиков» ПАО «Кузнецов» 60 бюджетных мест в 2 вузах Самарской области. Абитуриенты уже прошли отбор и заключают договоры на целевое обучение.Программа целевого набора абитуриентов вузов успешно реализуется ПАО «Кузнецов» с 2012 года, завод является лидером среди промышленных предприятий Самарской области по числу договоров целевого обучения. Квоту для промышленных предприятий ежегодно формирует Министерство науки и высшего образования России. В соответствии с законом обучение специалистов финансируется из средств федерального бюджета.В этом году в ПАО «Кузнецов» заявки на целевое обучение подали свыше 180 выпускников со всей губернии, в том числе высокобалльники, участники предметных олимпиад областного и муниципального уровня, обладатели значков ГТО, волонтеры, спортсмены. Самые востребованные специальности – «Информационные системы и технологии» и «Прикладная математика и информатика».После отбора кандидатов заключены трехсторонние договоры о целевом обучении, согласно которым принимают на себя обязательства все стороны – предприятие, вуз и абитуриент. Завод обязан обеспечить социальную поддержку студента-целевика, выплачивая стипендию, размер которой будет зависеть от результатов сессии и составит от 1 до 5 тысяч ежемесячно. Молодые люди, поступившие в вуз по целевому направлению, должны будут по окончании учебы не менее трех лет отработать в ПАО «Кузнецов». Темы курсовых и выпускных квалификационных работ студентов будут связаны с производственными проблемами предприятия, где они будут проходить практику. Программой предусмотрено обучение в 2 крупнейших вузах Самарской области – Самарском университете им. С.П. Королева и Самарском государственном техническом университете. Специальности, по которым возможно обучение в рамках целевого набора, определяются предприятием в зависимости от потребностей производства.«Интерес к целевому набору «Кузнецова» ежегодно растет, – говорит директор по персоналу ПАО «Кузнецов» Галина Федорченко, – с каждым годом мы отмечаем рост успеваемости претендентов на участие в программе, все студенты-«целевики» успешно учатся и, как правило, не меняют своего решения в отношении работодателя. Основным мотивом заключения договора является осознанное стремление выпускников школ обеспечить себе после получения диплома рабочее место на крупном предприятии, где есть возможность карьерного роста и профессионального развития».