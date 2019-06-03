Оператор токарных станков самарского ПАО «Кузнецов» занял призовое место в чемпионате профмастерства ОДК

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По результатам V Корпоративного чемпионата профессионального мастерства АО «ОДК», собравшем представителей практически всей моторостроительной отрасли России, оператор станков производства ракетных двигателей ПАО «Кузнецов» Владислав Волков занял третье место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» в номинации «Лучший молодой профессионал».В V Корпоративном чемпионате профессионального мастерства АО «ОДК» от ПАО «Кузнецов» приняли участие 19 конкурсантов и 7 экспертов в основных компетенциях: «Сварочные технологии», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Инженерная графика CAD», «Управление жизненным циклом».По результатам Чемпионата «кузнецовцы» взяли 2 «бронзы»: токарь механосборочного комплекса производства ракетных двигателей Владислав Волков – в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» и сборная команда работников предприятия – в компетенции «Управление жизненным циклом».Владислав Волков – один из самых перспективных участников программы дуального обучения. Он учится в Поволжском государственном колледже (ПГК), совмещая получение образования с работой в ПАО «Кузнецов». Для Владислава это был не первый опыт подобных соревнований, в состязаниях по стандартам WorldSkills он уже принимал участие от ПГК в прошлом году.«В отведенное время – 4 часа – нужно было написать программу и обработать деталь. Несмотря на то, что выступал не впервые, оборудование было знакомым, а конфигурация детали была не очень сложной, идеально выступить не удалось, – рассказывает Владислав Волков. – Соревнования показали, в каком направлении мне еще нужно поработать и потренироваться. Надеюсь в следующем году улучшить свой результат».Программа дуального обучения реализуется ПАО «Кузнецов» с 2015 года, в ней участвуют 4 самарских колледжа, обучающих студентов по наиболее востребованным производством профессиям. Студенты трудоустраиваются на предприятие по получаемой специальности в качестве учеников, работают 3 дня в неделю по 8 часов. Два дня – учатся в колледже. На настоящий момент в программе дуального образования ПАО «Кузнецов» участвуют свыше 120 студентов. По завершении обучения в июне 2019 г. планируется проведение квалификационных экзаменов на 4 разряд и последующее трудоустройство желающих в подразделения предприятия.