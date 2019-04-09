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Один из крупнейших производителей подшипников в самарском регионе может уйти на сокращенную рабочую неделю

9 апреля 2019 09:08
127
Один из крупнейших производителей подшипников в самарском регионе может уйти на сокращенную рабочую неделю
Это связано невыполнением потребителями с обязательств по платежам за поставленную продукцию.

«Завод приборных подшипников» готовится перевести своих сотрудников на «четырехдневку» на месяц с мая 2019 года. По словам совладельца предприятия, Михаила Хенкина, с четвертого квартала 2018 года «усилилась тенденция невыполнения потребителями своих обязательств по платежам за поставленную продукцию», что негативно отразилось на «ЗПП».

Кроме того, Хенкин подчеркнул, что в январе–марте 2019 года на заводе отмечается небольшое снижение объема реализации подшипников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет СО ОНЛАЙН.

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