Новый закон существенно увеличил наказание за незаконное присоединение к электросетям
14 июня 2019 11:34
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Изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях вступили в силу 9 июня 2019 года. Изменения коснулись повторного самовольного подключения, за которое теперь предусматривается штраф для физических лиц от 15 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 80 до 200 тыс. рублей или дисквалификацию от двух до трёх лет, для юридических лиц - штраф от 200 до 300 тыс. рублей.
Наказание за первое самовольное подключение осталось прежним: штраф для физических лиц - от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 80 тыс. рублей или дисквалификация от одного до двух лет, для юридических лиц - штраф от 100 до 200 тыс. рублей.
По мнению генерального директора ПАО «Самараэнерго» Олега Дербенева, данная мера позволит сократить количество злоупотреблений со стороны недобросовестных категорий потребителей энергоресурсов, в том числе со стороны «неотключаемых потребителей», исполнителей коммунальных услуг - управляющих компаний, ТСЖ и иных потребителей. «В результате хищений энергоресурсов, - подчеркнул Олег Дербенев, - часто происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений электроэнергии. В итоге от незаконных подключений страдают не только электросетевая и сбытовая компании, несущие убытки, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию».
Стоит отметить, что практику пресечения незаконных присоединений ПАО «Самараэнерго» активизировало в 2015 году. Совместно с сетевыми компаниями гарантирующий поставщик регулярно организует внеплановые проверки потребителей на предмет выявления фактов несанкционированного потребления электрической энергии. Более того, кроме проведения совместных рейдов, ПАО «Самараэнерго» ежемесячно выявляет и передает в РОСТЕХНАДЗОР для привлечения к административной ответственности юридических и физических лиц, нарушающих порядок ограничения режима потребления электроэнергии.
Так, в мае 2019 года в надзорный орган было направлено таких 415 заявлений. Из них 303 заявления касались потребителей-должников, не выполнивших требования о самостоятельном ограничении режима потребления электрической энергии. Количество граждан-потребителей, в отношении которых инициировано возбуждение дела об административном правонарушении, в прошлом месяце составило 619 человек.
Информация по заявлениям в Ростехнадзор ПАО «Самараэнерго» ежемесячно размещает на сайте www.samaraenergo.ru.
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