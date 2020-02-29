Нао стал партнером футбольного клуба "Крылья Советов"

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28 февраля 2020 года бренд Нао и футбольный клуб "Крылья Советов" объявили о заключении партнерского соглашения. Нао брейн стимулейшен – новая биологически активная добавка, вышедшая на российский рынок в 2020 году. Важным направлением сотрудничества двух организаций станет популяризация активного образа жизни, занятий спортом, участия в образовательных и социальных проектах, а также развитие местных сообществ.Начиная со второй половины футбольного сезона 2019/20 Тинькофф Российской Премьер-Лиги (РПЛ), логотип Нао появится на форме игроков футбольной команды. Также "Крылья Советов" и Нао готовят совместные активности для зрителей и болельщиков.Нао брейн стимулейшен – энергетик нового поколения в таблетках. Для его производства на заводе в Германии используются только высококачественные ингредиенты растительного и минерального происхождения.Компания занимается дистрибуцией инновационных продуктов для красоты и биологически активных добавок. Создана в конце 2019 года, её продуктовый портфель состоит из потребительских товаров японского и немецкого происхождения.