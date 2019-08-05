На форуме "iВолга 2.0" в Самарской области ребята узнали о профессии нефтяника

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Более двух тысяч талантливых целеустремленных ребят из разных городов России недавно собрались на Мастрюковских озёрах на седьмом молодёжным форуме ПФО «iВолга 2.0». С 23 по 31 июля талантливая молодежь получила возможность слушать советы профессионалов. В их числе были сотрудники Куйбышевского НПЗ, которые охотно поделились опытом в сфере своей деятельности, ведь персонал на завод подбирают очень тщательно.– Работа в нефтяном кластере - это гарантированный профессиональный рост, – говорит начальника отдела оценки и развития персонала КНПЗ. – Мы принимаем молодых специалистов на рабочие специальности, но если ребята активно участвуют в производственном процессе, научно-технических конференциях, исследованиях в области нефтепереработки и различных мероприятиях социального характера, у них есть возможность стать инженерами, механиками или начальниками установок.В беседе с сотрудниками завода юные жители ПФО узнали, что на АО «КНПЗ», как и в других дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть», действует программа для молодых специалистов. Такой статус присваивается работнику на три года. Все это время для ребят проводятся различные тренинги, слёты, конференции, конкурсы профмастерства и конечно обучение. Кроме того, молодые специалисты получают надбавку к основному заработку, работникам из других регионов частично компенсируются расходы на аренду жилья.Отметим, что по мнению ребят-участников форума, нефтеперерабатывающая сфера в настоящее время - это одно из самый перспективных направлений для работы. Это доказал и стал ажиотаж вокруг площадки КНПЗ.Сейчас на предприятии работают около трех тысяч человек, и у ребят - участников форума "iВолга" есть все шансы к ним присоединиться. Ведь их уже сейчас отличает грамотность и готовность к развитию.