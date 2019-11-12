Куйбышевский НПЗ остаётся в топе самарских предприятий и компаний, в которых мечтают работать выпускники вузов

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К слову, статус молодого специалиста определяется не только возрастом. На предприятиях компании Роснефть он присваивается выпускникам очных отделений вузов, впервые поступившим на работу и трудоустроившимся в компанию в течение одного года со дня окончания вуза. Это дает много преимуществ: за каждым молодым специалистом закрепляется опытный наставник, который помогает новичку адаптироваться на производстве, юноши и девушки активно включаются в научно-исследовательскую и проектную деятельность, проходят дополнительное обучение с целью развития их профессиональных и лидерских качеств. К концу третьего года работы по результатам деловых оценочных игр лучшие молодые специалисты включаются в кадровый резерв предприятия.

О том, что ждет вчерашних студентов на нефтеперерабатывающем заводе, какие открываются возможности, лучше всего знают молодые специалисты предприятия. Один из них ‒ инженер участка №3 высокооктановых бензинов цеха №10 Георгий Читанава.

«Быть молодым специалистом на КНПЗ это и шанс, и большая ответственность одновременно. Мы под пристальным вниманием у руководства, нам много помогают, но при этом строго оценивают. В это время важно показать все, на что ты способен», - говорит Георгий.

Сегодня Георгий не только работник предприятия, он входит в состав заводского Совета молодых специалистов.

«Совет молодых специалистов объединяет заводскую молодежь и помогает и развиваться вместе. И не только профессионально. Мы реализуем много интересных и социально-значимых проектов: экологические, благотворительные, волонтёрские. Участвуем и в научно-технических конференциях, и в творческих фестивалях, спартакиадах, – рассказывает он. - Благодаря Совету молодых специалистов я раскрылся как личность, смело можно сказать, что стал гораздо лучше, у меня развились лидерские качества, появилось много друзей. Я почувствовал себя частью заводской семьи", - сказал Георгий.