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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Кражи крышек люков и защитных ограждений на теплосетевых объектах ставят под угрозу безопасность жителей Самары

26 ноября 2019 10:42
152
Кражи крышек люков и защитных ограждений на теплосетевых объектах ставят под угрозу безопасность жителей Самары
С начала года на теплосетевых объектах АО «Предприятие тепловых сетей» было совершено свыше 120 случаев краж.

Злоумышленники похитили более 70 крышек люков тепловых камер и 50 ограждений с мест проведения ремонта теплосетей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты компании ведут плотную работу с правоохранительными органами по каждому из фактов краж.

«Действия злоумышленников в первую очередь угрожают здоровью и жизни горожан. Поэтому мы стараемся оперативно реагировать на каждое сообщение о пропаже, чтобы быстро восполнить замену и минимизировать риски для жителей», - отметил исполнительный директор АО «Предприятие тепловых сетей» Айдар Ильясов.

«ПТС» закупает антивандальные пластиковые люки, которые не представляют интереса для охотников за металлом. Однако подобные крышки люков устанавливаются только на пешеходных дорожках и в скверах, где не предусмотрено движение автомобильного транспорта.

Теплоэнергетики призывают горожан не оставаться равнодушными к фактам хищения крышек люков и металлических ограждений с мест проведения работ – от активной позиции жителей зависит здоровье и жизни других людей!

Сообщить о подобных фактах можно дежурному диспетчеру АО «ПТС» по телефону 279-65-00 или оставить сообщение на информационном портале по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления https://teplo.energy/.

Руководство «ПТС» призывает жителей Самары соблюдать простые правила безопасности вблизи энергообъектов:

Правило №1: Если вы увидели парение или выход горячей воды из-под асфальта или земли, в первую очередь отойдите от места повреждения на безопасное расстояние.

Правило №2: Сообщите о повреждении в диспетчерские службы.

Правило №3: Предупредите об опасности других граждан, находящихся поблизости от места повреждения.
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