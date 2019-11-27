Компания «Газпром межрегионгаз Самара» меняет формат работы клиентских офисов в Самаре

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В ООО «Газпром межрегионгаз Самара» завершена работа над стратегией развития предприятия. Документ составлен с учетом анализа бизнес-процессов и нацелен на повышение качества клиентского обслуживания, а также цифровую модернизацию компании.В рамках реализации стратегии изменен график работы клиентских офисов по Самаре, за счет чего поставщик газа планирует сократить время ожидания клиентов для получения услуги.Всего в столице региона расположены семь отделов обслуживания физических лиц ООО «Газпром межрегионгаз Самара», которые с ноября 2019 года начали принимать клиентов с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00 без перерыва, в пятницу – с 8:00 до 16:45 без перерыва.Одновременно с этим компанией «Газпром межрегионгаз Самара» принято решение пролонгировать для физических лиц срок, отведенный для перезаключения договора поставки газа до 31 декабря 2020 года.«Первые шаги в рамках стратегии развития предприятия уже предприняты – изменение графика работы, новые сроки для перезаключения договоров. Впереди более глобальные перемены. В частности, уже запущен процесс создания первого «умного» офиса в Самаре. Речь идет об открытии удобной для абонентов клиентской службы, получение услуг в которой будет максимально автоматизировано. Проект будет реализован в Южном городе уже в следующем году. В будущем планируем тиражировать этот опыт по всему региону», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Виталий Коротких.