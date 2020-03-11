Компания «Газпром газораспределение Самара» создает новые рабочие места
11 марта 2020 13:05
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В метрологической службе компании «Газпром газораспределение Самара» открыто 15 вакансий по специальности метролог.
Компания «Газпром газораспределение Самара» стремится к цифровизации процессов. Современные системы автоматизации компании оборудованы различными средствами измерения: манометрами, датчиками давления, сигнализаторами загазованности и комплексами учета газа. Аварийные бригады каждый день используют газоанализаторы, течеискатели и целый ряд других устройств с измерительными функциями.
Весь комплекс оборудования, который контролируют метрологи предприятия, насчитывает более 1500 измерительных приборов, каждый из которых должен быть поверен или откалиброван, т.е. показания приборов необходимо подогнать под эталонные значения.
Сейчас в компании «Газпром газораспределение Самара» существует система контроля датчиков и сигнализаторов на сетях газопотребления. Если хоть один прибор даст сбой это может привести к аварийной ситуации. Поэтому отдел метрологии один из важнейших элементов безопасной работы компании.
«Сотрудники «Газпром газораспределение Самара» каждый день измеряют загазованность помещений, проверяют давление газа в трубе. Система автоматизации контролирует датчики на всей протяженности газовых сетей. За достоверность показаний приборов отвечают метрологи. Поэтому создавая метрологическую службу, мы приглашаем на работу метрологов, как уже состоявшихся специалистов, так и выпускников вузов, не имеющих опыта работы» - отметил генеральный директор «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.
В рамках сотрудничества Учебного центра предприятия с базовой кафедрой СамГТУ «Газораспределение и газопотребления» студентам предоставляется возможность пройти практику в компании и применить свои знания и навыки в рабочих процессах предприятия.
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