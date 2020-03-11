Компания «Газпром газораспределение Самара» создает новые рабочие места

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В метрологической службе компании «Газпром газораспределение Самара» открыто 15 вакансий по специальности метролог.Компания «Газпром газораспределение Самара» стремится к цифровизации процессов. Современные системы автоматизации компании оборудованы различными средствами измерения: манометрами, датчиками давления, сигнализаторами загазованности и комплексами учета газа. Аварийные бригады каждый день используют газоанализаторы, течеискатели и целый ряд других устройств с измерительными функциями.Весь комплекс оборудования, который контролируют метрологи предприятия, насчитывает более 1500 измерительных приборов, каждый из которых должен быть поверен или откалиброван, т.е. показания приборов необходимо подогнать под эталонные значения.Сейчас в компании «Газпром газораспределение Самара» существует система контроля датчиков и сигнализаторов на сетях газопотребления. Если хоть один прибор даст сбой это может привести к аварийной ситуации. Поэтому отдел метрологии один из важнейших элементов безопасной работы компании.«Сотрудники «Газпром газораспределение Самара» каждый день измеряют загазованность помещений, проверяют давление газа в трубе. Система автоматизации контролирует датчики на всей протяженности газовых сетей. За достоверность показаний приборов отвечают метрологи. Поэтому создавая метрологическую службу, мы приглашаем на работу метрологов, как уже состоявшихся специалистов, так и выпускников вузов, не имеющих опыта работы» - отметил генеральный директор «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.В рамках сотрудничества Учебного центра предприятия с базовой кафедрой СамГТУ «Газораспределение и газопотребления» студентам предоставляется возможность пройти практику в компании и применить свои знания и навыки в рабочих процессах предприятия.