Количество пользователей Личного кабинета ПАО «Самараэнерго» за год увеличилось в полтора раза

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Электронные сервисы ПАО «Самараэнерго» становятся все более востребованы. В настоящее время число клиентов, пользующихся сервисом «Личный кабинет», составляет более 135 тысяч человек. Из них более 38 тысяч человек предпочли электронный способ получения квитанции на оплату электроэнергии. Онлайн-версия дает возможность оперативно получать счет на электронную почту сразу после его формирования, минуя процедуру печати и доставку. В итоге срок доставки квитанции сокращается на несколько дней. Кроме того, получив электронную квитанцию, граждане-потребители могут сразу оплатить электроэнергию в «Личном кабинете».Оплатой через «Личный кабинет» и сайт компании в прошлом году воспользовались более 35 тысяч граждан-потребителей. Многие из них оплачивали электроэнергию только с помощью электронных сервисов ПАО «Самараэнерго» и стали участниками акции «Плати на сайте и получи подарок!».«Личный кабинет» позволяет не только получать электронные счета и оплачивать электроэнергию, но и отслеживать историю начислений и передавать показания приборов учета. Онлайн-услуга по передаче показаний востребована среди граждан-потребителей. Данный способ передачи показаний в прошлом году предпочли более 97 тысяч граждан-потребителей.В этом году ПАО «Самараэнерго» продолжит работу над развитием цифровых услуг и повышением качества обслуживания клиентов. В частности, с учетом требования российского законодательства, с прошлого месяца ПАО «Самараэнерго» увеличило сроки приема показаний приборов учета электроэнергии. Теперь передавать показания абоненты могут с 20-го по 25-е числа каждого месяца.«Удобства дистанционного взаимодействия с ресурсоснабжающей организацией для всех очевидны», - говорит заместитель генерального директора по техническим вопросам и информационным технологиям ПАО «Самараэнерго» Родион Шуман. «В планах на 2020 год усовершенствовать электронные сервисы по передаче показаний приборов учета, тем самым довести прием показаний от абонентов до 100% и решать эту задачу в основном в автоматизированном режиме, что в дальнейшем позволит отказаться от применения расчетов за электроэнергию по замещающей информации», - отметил Родион Шуман.