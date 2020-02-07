КНПЗ усилит контроль за чистотой воздуха в Куйбышевском районе
7 февраля 2020 09:38
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Три экологических стационарных поста для контроля чистоты воздуха КНПЗ установил в Куйбышевском районе Самары. Автономные лаборатории размещены в санитарно-защитной зоне завода, в районе поселков Стромилово, 116-й и 113 километр.
С помощью современного оборудования станции быстро и максимально точно замеряют и оценивают содержание в воздухе сероводорода, диоксида серы, фенола и других. Посты оснащены мачтовыми устройствами, комплексом метеодатчиков, газоанализаторами, способны выдавать краткосрочный прогноз о степени чистоты воздуха. Лаборатории работают круглосуточно и в любую погоду, информация о параметрах вредных примесей поступает на завод непрерывно. Если их пороговая концентрация будет превышена, экопост сразу просигналит об этом.
Напомним, что на заводе уже работает мобильная эколаборатория, которая анализирует воздух на территории КНПЗ и в Куйбышевском районе, включая ЖК «Волгарь».
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