«Газпром газораспределение Самара» завершает подготовку сетей к отопительному сезону 2019-2020

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Основные работы сегодня ведутся на территориях Жигулевска, Кинельского, Похвистневского, Ставропольского и Волжского районов Самарской области. Здесь произвели замену более 40 деформированных участков газопроводов, очистили охранные зоны газопроводов от древесно-кустарниковой растительности, произвели замену задвижек, кранов, окрасили антивандальные шкафы, восстановили более 200 м изоляции газопроводов, полностью провели приборное обследование газопроводов на герметичность.В рамках подготовки к зиме более 2500 м газопроводов обработаны антикоррозийным покрытием на территории поселков Зольное, Солнечная Поляна, Богатырь, здесь же установлены опознавательные и дорожные знаки, информационные таблички, завершен ремонт ограждений ШРП, крановых узлов, бетонирование фундамента опор.Кроме того, для бесперебойной работы газовых сетей, находящихся в зоне обслуживания «Газпром газораспределение Самара», специалисты компании выполняют плановые ремонтные работы, проводят техническое обслуживание оборудования и сооружений. Проверяют на исправность средства диспетчерского и технологического управления, а также аварийный резерв материалов и оборудования, предназначенных для обеспечения работ по предупреждению и ликвидации возможных нештатных ситуаций в распределительном газовом хозяйстве региона.«Для улучшения качества функционирования газовых объектов наши специалисты применяют в работах самые современные материалы и передовые технологии. Это позволяет уменьшить вероятность возникновения технологических нарушений на объектах газового хозяйства, а также является важнейшим этапом в процессе подготовки газораспределительного комплекса самарского региона к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов», - рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.