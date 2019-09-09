«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей
9 сентября 2019 12:55
86
На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» возобновлено производство внедорожников Chevrolet Niva. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Выпуск автомобилей был остановлен 2 сентября из-за низкого спроса на модель. Отмечается, что за первые семь месяцев текущего года реализовано 12 163 внедорожника, что на 24,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В июле официальные дилеры «GM-АвтоВАЗ» начали продажи модернизированного внедорожника Chevrolet Niva. У модели обновлено программное обеспечение электронного блока управления двигателем.
29 марта стало известно, что внедорожник Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM получил новую информационно-развлекательную систему, пишут "Известия".
Фото: chevrolet-niva.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
9 сентября 2019 10:18
Товарные знаки Самарской области были разработаны по поручению Главы региона Дмитрия Азарова. Экономика региона
143
7 сентября 2019 11:10
Всего на продажу выставлено 36 лотов. Экономика региона
393
6 сентября 2019 11:42
На заседании был утвержден состав Совета Кластера. Экономика региона
221
Финансы и Банки
6 сентября 2019 20:04ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых
При этом в Центробанке поясняют, что инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, а темпы роста экономики — по-прежнему ниже ожиданий регулятора. Финансы и Банки
485
6 сентября 2019 16:42
До появления данного функционала в Сбербанк Онлайн клиенту, который забыл свой пин-код было необходимо заказывать перевыпуск карты, ждать, пока ее изготовят... Финансы и Банки
416
5 сентября 2019 15:28
Гарантия предоставляется без посещения офиса банка и предоставления документов на бумажных носителях. Финансы и Банки
310
Строительство
6 сентября 2019 17:00Особенности монтажа приточно-вытяжной вентиляции
В современном мире человек большую часть времени проводит в помещении. И для того чтобы было комфортно в нем, важно хорошо устроить вентиляционную систему. Строительство
63
5 сентября 2019 08:57
Он находится на ул. Тухачевского, 18. Строительство
298
27 августа 2019 13:55
Это единственный участник электронного аукциона. Строительство
419
Материалы и технологии
31 августа 2019 18:59Как стоит обслуживать компрессорное оборудование?
Компрессорное оборудование широко распространено во многих областях. А связано это, в первую очередь, с тем, что оно способно выполнять сразу несколько... Материалы и технологии
71
24 августа 2019 23:18Как выбрать трубопроводную арматуру
Прокладка трубопровода представляет собой целый комплекс сложных инженерных работ. И это не зависит от предназначения трубопровода. Материалы и технологии
97
21 августа 2019 21:58Воздушно-пузырчатая упаковочная пленка
Воздушно-пузырчатая пленка является самой популярной и одной из самых доступных видов упаковки. Материалы и технологии
90
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
642
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1707
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3194
Бизнес
5 сентября 2019 17:03
Повышению инвестиционной привлекательности Самарской области способствует наличие инвестиционных площадок. Бизнес
294
3 сентября 2019 14:39
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 19 сентября 2019 года. Бизнес
372
2 сентября 2019 17:36Как поделиться большим опытом
Сегодня, хотелось бы затронуть такую интересную тему, как мастер-классы. Они необходимы для того, чтобы поделиться своим мастерством или от желания окружающих... Бизнес
66
Новости компаний
9 сентября 2019 12:55
Выпуск автомобилей был остановлен 2 сентября из-за низкого спроса на модель. Новости компаний
86
6 сентября 2019 12:46
«Самарские сети» подключили освещение дороги в г.о. Чапаевск Участок является частью автомобильной дороги регионального значения. Новости компаний
265
5 сентября 2019 23:54
Чтобы расплачиваться при помощи лица, нужно добавить свою фотографию в Единую биометрическую систему (ЕБС). Сдать изображения можно в отделениях большинства... Новости компаний
292
5 сентября 2019 14:49
В прошлом сезоне матчи НХЛ транслировал "Евроспорт" по платной подписке, на общедоступном канале зрители могли увидеть два матча в неделю. Новости компаний
338
IT и Коммуникации
6 сентября 2019 17:02Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
56
6 сентября 2019 17:02Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
51
4 сентября 2019 19:15Особенности 3D принтеров
Если еще совсем недавно принтер 3D был только фантазией, в которую было сложно поверить, то в современном мире подобные модели – реальность, они плотно вошли... IT и Коммуникации
72
Транспорт
9 сентября 2019 13:55
Коммерческих перевозчиков заподозрили в сговоре. Транспорт
65
8 сентября 2019 10:59
До этого действовало ограничение скорости в 90 км/час почти на всей трассе. Транспорт
372
7 сентября 2019 12:32
Новые поправки в Федеральный закон касаются лишь транспортных средств категории "B". Транспорт
415
7 сентября 2019 10:41
Машины прибудут из Беларуси. Транспорт
377
Предпринимательство
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
102
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
294
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
291
Видео
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
137
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
554
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
286
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
531
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
377
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
343
Фоторепортажи
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
511
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
782
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
981
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
491
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2246
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
445
Мероприятия