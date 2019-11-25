Энергетики «Самарских сетей» выявили безучетное потребление на 600 000 рублей

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Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» провели очередной выезд мобильной группы по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. В ходе проверки потребителей в деревне Арсентьевка Красноармейского района Самарской области внимание инспекционного контроля привлек животноводческий комплекс. При проверке было установлено, что у потребителя неисправен прибор учета, который передавал неверные показания.Неисправный прибор учета приравнивается к безучетному потреблению электроэнергии. Согласно расчёту объём похищенной электроэнергии составил больше 86 тысяч кВт*ч. Сумма ущерба превысила 600 000 рублей с НДС. На месте был составлен акт безучетного потребления электроэнергии, а в ОМВД направлено заявление о привлечении потребителя к ответственности. Если признаки состава преступления будут установлены, за воровство электроэнергии, то виновный может быть привлечен к ответственности, в соответствии с законодательством РФ.Энергетики «Самарских сетей» обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий и не вмешиваться в работу приборов учета. Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии можно сообщить по телефонам горячей линии: 8(846) 339-35-74 или 8 (800) 775-16-42. Анонимность гарантируется.