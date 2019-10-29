Энергетики «Самарских сетей» выявили 106 случаев безучетного энергопотребления

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В филиале «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» подведены итоги работы по борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии. За 9 месяцев текущего года энергетики выявили 106 случаев энерговоровства. В общей сложности недобросовестные потребители украли 673 759 кВт*ч. Общая сумма ущерба составила свыше 1,2 млн рублей.Самое большое количество нарушителей выявлено в Похвистневском районе. Из 106 случаев хищения электроэнергии 21 приходится на жителей этого муниципального района. Также наиболее проблемными районами являются Чапаевский и Клявлинский. В ходе рейдов именно в них было установлено наибольшее количество фактов безучетного потребления.Борьба с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии ведется на постоянной основе. Незаконное подключение негативно сказывается на надежности и безопасности электроснабжения - противоправные действия потребителей могут привести к перепадам напряжения, отключениям и даже пожарам. Кроме того, самовольное подключение к сетям опасно для жизни самого нарушителя.Энергетики напоминают, что согласно действующему законодательству за безучетное потребление электроэнергии правонарушителям грозит наказание, вплоть до уголовного преследования.Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии можно сообщить по телефону горячей линии компании «Самарские сети»: 8(846) 339-35-74. Анонимность гарантируется.