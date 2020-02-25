Энергетики «Самарских сетей» провели урок электробезопасности в дневном пансионе

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Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» пришли в гости к учащимся 2 «Б» класса дневного пансиона № 84 в г.о. Самара с необычным уроком. Специалисты рассказали ребятам о правилах электробезопасности, которые следует соблюдать дома и вблизи энергообъектов.Ко встрече с энергетиками 2 «Б» подготовился основательно. Вместе с классным руководителем школьники изучили, что такое электричество, и даже нарисовали рисунки об опасности электрического тока. Энергетики дополнили рассказ учителя и познакомили ребят с базовыми правилами электробезопасности, соблюдение которых поможет избежать поражения электрическим током и даже сохранить жизни. Отдельно энергетики остановились на рыбалке и сэлфи вблизи ЛЭП.«Как же тогда работают энергетики?»- спросили второклассники. Энергетики продемонстрировали средства защиты, с помощью которых они производят обслуживание оборудования, показали, как работает сигнализатор в касках и дали всем желающим возможность примерить боты и диэлектрические перчатки. Внимание малышей привлек и Гоша – незаменимый помощник энергетиков, на котором отрабатываются навыки оказания первой помощи.За ответы на вопросы все ученики получили сувениры с правилами электробезопасности. В ответ они подарили энергетикам свои рисунки и пригласили их прийти к ним еще.Профилактика детского электротравматизма – одно из ключевых направлений работы «Самарских сетей». Благодаря подобным урокам электробезопасности удается познакомить детей разного возраста с правилами электробезопасности и еще раз напомнить о смертельной опасности электрического тока.