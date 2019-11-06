Энергетики «Самарских сетей» провели рейд по выявлению нарушений в охранных зонах

183

Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» провели очередной рейд по выявлению нарушений в охранных зонах линий электропередачи на территории г.о. Самара. Результат неутешительный: в каждом месте проведения рейда обнаружены торговые точки, парковки и нестационарные объекты, запрещенные федеральным законодательством.Одним из главных пунктов осмотра стал рынок на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Московского шоссе. Энергетики неоднократно выносили предписания собственникам установленных объектов. Массовое скопление людей и несоблюдение правил пожарной безопасности привели к возгоранию одной торговых точек. В случае распространения огня без электроснабжения могла остаться часть областной столицы. После происшествия по предписанию прокуратуры г.о. Самара департамент управления имуществом расторг договор с владельцами. Однако киоски убирать никто не торопится, и прямо под проводами продолжается бурная торговля, смертельно опасная как для самих продавцов, так и для покупателей рынка.Еще одно нарушение выявлено на улице Долотная в Советском районе. Гаражный комплекс стоит в охранной зоне ЛЭП. В том же Советском районе обнаружен ГСК, вплотную примыкающий к ограждениям подстанции 110 кВ. По всем выявленным фактам нарушения охранных зон составлены акты, которые направлены в органы исполнительной власти и правоохранительные органы.Правила безопасности в охранных зонах ЛЭП утверждены постановлением Правительства РФ N 160 от 24 февраля 2009 г. Так, в них запрещено размещать объекты и материалы, проводить какие-либо работы в охранных зонах электроустановок без согласования с электросетевой организацией, складировать любые материалы, устраивать стоянки и парковки, свалки, размещать постройки и рынки. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.Борьбу с нарушением охранных зон «Самарские сети» ведут постоянно. Помимо несоблюдения федерального законодательства, нарушения охранных зон препятствуют техническому обслуживанию линий электропередачи, затрудняют ремонт объектов электросетевого хозяйства (порой даже делают его невозможным из-за возведенных сооружений и ограждений), могут привести к обесточиванию потребителей, в том числе социально-значимых объектов, а также создают угрозу жизни и здоровью людей.