Энергетики «Самарских сетей» провели рейд по выявлению нарушений в охранных зонах
6 ноября 2019 10:27
183
Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» провели очередной рейд по выявлению нарушений в охранных зонах линий электропередачи на территории г.о. Самара. Результат неутешительный: в каждом месте проведения рейда обнаружены торговые точки, парковки и нестационарные объекты, запрещенные федеральным законодательством.
Одним из главных пунктов осмотра стал рынок на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Московского шоссе. Энергетики неоднократно выносили предписания собственникам установленных объектов. Массовое скопление людей и несоблюдение правил пожарной безопасности привели к возгоранию одной торговых точек. В случае распространения огня без электроснабжения могла остаться часть областной столицы. После происшествия по предписанию прокуратуры г.о. Самара департамент управления имуществом расторг договор с владельцами. Однако киоски убирать никто не торопится, и прямо под проводами продолжается бурная торговля, смертельно опасная как для самих продавцов, так и для покупателей рынка.
Еще одно нарушение выявлено на улице Долотная в Советском районе. Гаражный комплекс стоит в охранной зоне ЛЭП. В том же Советском районе обнаружен ГСК, вплотную примыкающий к ограждениям подстанции 110 кВ. По всем выявленным фактам нарушения охранных зон составлены акты, которые направлены в органы исполнительной власти и правоохранительные органы.
Правила безопасности в охранных зонах ЛЭП утверждены постановлением Правительства РФ N 160 от 24 февраля 2009 г. Так, в них запрещено размещать объекты и материалы, проводить какие-либо работы в охранных зонах электроустановок без согласования с электросетевой организацией, складировать любые материалы, устраивать стоянки и парковки, свалки, размещать постройки и рынки. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.
Борьбу с нарушением охранных зон «Самарские сети» ведут постоянно. Помимо несоблюдения федерального законодательства, нарушения охранных зон препятствуют техническому обслуживанию линий электропередачи, затрудняют ремонт объектов электросетевого хозяйства (порой даже делают его невозможным из-за возведенных сооружений и ограждений), могут привести к обесточиванию потребителей, в том числе социально-значимых объектов, а также создают угрозу жизни и здоровью людей.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
6 ноября 2019 10:35
Мера призвана поддержать гостиничный бизнес. Экономика региона
103
5 ноября 2019 13:54
В суде говорилось, что компания нарушила требования, касающиеся добычи полезных ископаемых. Экономика региона
380
1 ноября 2019 12:58
Она установлена на базе ГБУ «Самарская областная ветеринарная лаборатория» в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта... Экономика региона
278
Финансы и Банки
6 ноября 2019 13:45
Операции проходят онлайн в режиме 24/7. Финансы и Банки
60
5 ноября 2019 14:58
Предложение доступно для покупателей недвижимости при выборе квартиры на DomClick.ru у застройщиков на всей территории РФ. Финансы и Банки
348
5 ноября 2019 14:24
Она создана в нескольких вариантах: номиналом 3 и 25 рублей, а также одноцветной и разноцветной. Финансы и Банки
313
Строительство
5 ноября 2019 12:29В Самаре никак не могут открыть построенный 5 лет назад каток "МТЛ-Арена 2"
Сейчас проводятся инженерно-геологические изыскания на территории. Строительство
192
2 ноября 2019 18:04Строительные вагончики бытовки: виды, применение, особенности
При начальных стадиях строительства любого объекта, в особенности удаленного, возникает необходимость в обустройстве строительной площадки необходимыми... Строительство
43
2 ноября 2019 17:57Что такое бетононасос
С середины 20 века идет постоянный рост строительной отрасли. С каждым годом растет количество построенных объектов, ускоряется процесс их постройки. Строительство
43
Материалы и технологии
2 ноября 2019 18:00Применение мрамора
Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
38
1 ноября 2019 17:50В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала. Материалы и технологии
47
22 октября 2019 21:23
Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
77
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
257
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
880
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1916
Бизнес
5 ноября 2019 22:17
Владелец пафосного долгостроя «Галерея «Атриум» Николай Булохов пообещал достроить объект за год. Бизнес
238
2 ноября 2019 17:58Зачем нужно получать сертификат на продукцию
Сертификат соответствия качества доказывает, что данный вид продукции соответствует всем стандартам качества, которые предъявляет действующее... Бизнес
46
1 ноября 2019 16:46
Свыше 100 заявок поступило на участие в бизнес-курсе. Бизнес
384
Новости компаний
6 ноября 2019 10:27
Результат неутешительный: в каждом месте проведения рейда обнаружены торговые точки, парковки и нестационарные объекты. Новости компаний
183
6 ноября 2019 00:23
Mi Watch работают на Snapdragon Wear 3100, куда встроен 4G-модем, позволяющий владельцу использовать часы для звонков и выхода в интернет. Новости компаний
217
5 ноября 2019 15:16
ПВЛК включает в себя 12 вагонов, 9 из которых - выставочные. Новости компаний
180
2 ноября 2019 18:03Винтовые компрессоры
В 1934 году швед Элиот Лисхольн выпустил первый образец винтового компрессора, который был призван увеличить производительно электродвигателей, но при этом... Новости компаний
54
IT и Коммуникации
23 октября 2019 23:55Индивидуальные IP адреса – особенности
Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте proxyline.net вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
76
21 октября 2019 23:35Виды и особенности чехлов для iPhone
Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона. IT и Коммуникации
97
20 октября 2019 10:37
Также, как и классическая видеореклама, онлайн видео используют для того, чтобы формировать узнаваемость бренда и осуществлять успешно продвижение товаров, а... IT и Коммуникации
98
Транспорт
5 ноября 2019 11:58
В Минтрансе уточнили список переделок на главной магистрали Самары. Транспорт
209
5 ноября 2019 11:46
.Это связано с работами по строительству нового поворота Транспорт
170
5 ноября 2019 11:29
В департаменте транспорта не уточнили сроки. Транспорт
210
4 ноября 2019 11:51
На дорогах Самарской области установят 219 камер видеонаблюдения Чиновники считают, что комплексы позволяют снизить количество аварий. Транспорт
400
Предпринимательство
4 октября 2019 15:17Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
174
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
319
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
608
Видео
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
550
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
375
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
258
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
335
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
487
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
593
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
332
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1387
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1983
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1357
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1649
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1836
Мероприятия