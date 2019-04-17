Более 300 млн рублей должны контрагенты «Самарским РС» за услуги по передаче электроэнергии

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Дебиторская задолженность перед филиалом ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» превысила 300 млн рублей. Сумма немногим меньше средств, выделенных в текущем году на программу технического обслуживания и ремонтов.Задолженность за услуги по передаче электрической энергии в основном накапливают территориальные сетевые организации (ТСО), являющиеся промежуточным звеном между крупнейшей сетевой компанией региона и потребителями. Многие из них даже не имеют в собственности энергообъектов, оказывая услуги по транспортировке электроэнергии через арендованные сети. Среди таких примеров – ООО «Сетевая компания» и ООО «РЭС», систематически нарушающие договорные обязательства. Однако среди компаний, накапливающих дебиторскую задолженность, есть и новички. Так, например, в статусе ТСО с 2019 года начало свою работу ООО «ВолгаТрансАвто». Долги этой организации начались с первого же месяца работы.Среди неплательщиков также АО «Электросеть – Волга», ООО «Энергозавод» и ООО «Энергостандарт». Накапливают задолженность даже муниципальные предприятия – МУП «Вода-16» и МП «Самарский метрополитен имени А.А. Росовского».Безответственное отношение контрагентов к договорным обязательствам и растущая дебиторская задолженность не должна негативно влиять на энергобезопасность всей области. Денежные средства от оказания услуг энергетики могли бы дополнительно пустить на ремонт энергооборудования или электросетей. В «Самарских распределительных сетях» на постоянной основе ведется активная претензионно-исковая работа, конструктивное взаимодействие со службой судебных приставов. Однако этот путь взыскания долгов занимает достаточно много времени, а сезон массовых ремонтных работ и подготовки к будущему осенне-зимнему периоду уже стартовал.Фото pixabay.com