АвтоВАЗ возобновил производство в Тольятти и Ижевске
5 июля 2019 10:56
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Концерн АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства в Тольятти и Ижевске 5 июля после приостановки, вызванной срывом поставок комплектующих. Группа компаний «Автокомпонент», которую обвинили в срыве поставок автокомпонентов, полностью возобновила поставки на АвтоВАЗ с 4 июля. К решению проблемы подключились губернаторы Самарской и Нижегородской областей Дмитрий Азаров и Глеб Никитин.
«Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме»,— сообщили ТАСС в компании.
Ранее АвтоВАЗ сообщил, что с 3 июля приостанавливает производство автомобилей в Тольятти и Ижевске на неопределенный срок. Представители «Автокомпонента» объяснили срыв поставок тем, что сторонам не удалось согласовать цены на комплектующие. В прошлом году АвтоВАЗ уже останавливал производство из-за перебоев в поставках.
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