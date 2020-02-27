"АвтоВАЗ" не планирует менять производственные планы из-за вспышки коронавируса в Китае
27 февраля 2020 14:01
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"АвтоВАЗ" не планирует пересматривать план по производству из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом. На предприятии работает кризисный штаб, который следит за развитием ситуации, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"В настоящее время таких планов у завода нет. Штаб совместно с поставщиками оценивает потенциальные риски и прорабатывает сценарии их разрешения. Мы следим за развитием ситуации и работаем по графику", - пояснили в пресс-службе.
Ранее в "АвтоВАЗе" отмечали, что компания имеет достаточный запас необходимых автокомпонентов, произведенных в КНР.
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