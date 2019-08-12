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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

АВТОВАЗ вышел из корпоративного отпуска

12 августа 2019 11:26
129
АВТОВАЗ вышел из корпоративного отпуска
За это время проводилась плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы.

Сегодня, 12 августа, АВТОВАЗ возобновил свою работу после летнего корпоративного отпуска, который продолжался три недели. К работе также приступил автозавод LADA Ижевск.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», 22 июля предприятия Группы АВТОВАЗ ушли в плановый отпуск. В этот период на автозаводах в Тольятти и Ижевске проводилась плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников. Кроме этого, компанией был подготовлен достаточный запас товарных машин для обеспечения наличия всех моделей в дилерской сети LADA.

Напомним, что на предприятиях в Тольятти и Ижевске производится весь модельный ряд автомобилей LADA и Datsun, а также некоторые модели Renault. Между тем, по итогам семи месяцев 2019 года АВТОВАЗ реализовал 203 672 автомобиля LADA, что на 2% выше результата годичной давности.
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