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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

АВТОВАЗ возобновит работу с понедельника

15 мая 2020 11:04
32
АВТОВАЗ возобновит работу с понедельника
Работников разведут по времени.

В понедельник, 18 мая, сотрудники АВТОВАЗа вернутся на работу. Об этом сообщили представители профсоюза концерна.

— Специалисты трёх линий (В0, Гранта и 4х4) будут возвращаться на работу по расписанию: с 7:00, 9:00 и 11:00 соответственно. По новым графикам организуют доставку работников на завод, работу столовых и детских садов, — пояснили представители профсоюза.

При этом в Тольятти, по данным на 15 мая, зафиксировали 294 инфицированных коронавирусом. Среди них 7 сотрудников АВТОВАЗа. Ещё 10 человек находятся на карантине, пишет 63.ру.
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