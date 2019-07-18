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Компания АВТОВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 22 июля по 11 августа 2019 года. Также в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск.В период отпуска на предприятиях Группы АВТОВАЗ будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников.В настоящее время Компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети LADA, сообщает пресс-служба завода.