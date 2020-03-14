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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

АВТОВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

14 марта 2020 11:17
124
АВТОВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
Проблемы обнаружились в машинах марки Lada Vesta, Xray, Largus.

Специалисты Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) заявили о планах тольяттинского автогиганта по добровольному отзыву 12 тысяч 192 автомобилей. Под отзыв попали машины марки Lada Vesta, Xray, Largus, проданные с сентября 2019 года по настоящее время.

— Причина отзыва — проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза. Уполномоченные представители изготовителей АО «АВТОВАЗ» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. Автолюбителям нужно будет предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, — сообщили в Росстандарте.

Самостоятельно проверить, попадает ли машина под отзывную программу, можно через интерактивный поиск, введя VIN-код автомобиля.

— Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. На всех транспортных средствах будет проведена замена обратного клапана вакуумного усилителя тормоза, — подчеркнули в Росстандарте.

В начале февраля на одной из линий автогиганта, где выпускаются модели Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway на два дня ввели режим простоя. В качестве причины простоя сотрудники завода и пользователи соцсетей называют низкий спрос на указанные модели, пишет 63.ру.


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