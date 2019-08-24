АВТОВАЗ объявляет о расширении самого популярного в России семейства LADA Granta

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Автомобиль создан для любителей энергичного стиля вождения. Короткоходная подвеска спортивного типа от LADA Sport позволяет снизить крены и улучшает управляемость в скоростных виражах. Анатомические передние кресла с развитой боковой поддержкой повышают комфорт и чувство связи с автомобилем. Дизайн LADA Granta Drive Active создан в соответствии с ''ИКС-графикой'', фирменной ДНК LADA, при этом сделан акцент на спортивном характере модели. Рельефные бамперы, обтекатели порога и спойлер на багажнике – лаконичные и характерные элементы появились после тщательной ''продувки'' в аэродинамической трубе. Стилеобразующие детали экстерьера подчеркнуты красными молдингами на бамперах. Аналогичный яркий оттенок применён в отделке салона: красной отстрочкой украшена кожаная оплетка руля, яркие вставки присутствуют в обивке сидений, а комбинация приборов получила красную подсветку.Стилистически LADA Granta Drive Active перекликается с LADA Vesta Sport - от ''старшей'' модели позаимствован хромированный патрубок выхлопной системы. В похожем стиле выполнены легкосплавные колесные диски, в которых ажурный рисунок спиц дополнен черным лаком и алмазной полировкой. В общей сложности на LADA Granta Drive Active применено 28 новых деталей и узлов.LADA Granta Drive Active будет выпускаться с двумя вариантами силового агрегата: 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. компонуется МКПП или автоматизированной механической трансмиссией. Напомним, что в семействе LADA Granta АМТ получила режим ''Sport'', в котором и мотор и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. В базовое оснащение LADA Granta Drive Active войдет кондиционер и аудиосистема. О ценах и дате старта продаж будет объявлено дополнительно, сообщается на сайте автозавода.