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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

78 лет – это только начало: старейший НПЗ губернии отметил годовщину пуска

22 июля 2020 18:20
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Сегодня завод - мощный промышленный комплекс, развивающийся в соответствии с вызовами времени.
От первой установки, собранной по упрощенной схеме, до современного производственного комплекса – такой путь проделал Сызранский НПЗ (входит в состав ПАО НК «Роснефть») за несколько десятилетий своей истории. Предприятие всегда выполняло ключевую роль в социально-экономическом развитии города и сейчас остается важнейшим игроком регионального топливного рынка.

О возрасте старейшего НПЗ региона, пущенного 22 июля 1942 года, свидетельствует только запись в исторических документах. Сегодня завод - мощный промышленный комплекс, развивающийся в соответствии с вызовами времени.

Каждый третий работник СНПЗ – моложе 35 лет. Только за последние годы на предприятие пришли более 200 выпускников высших и средних учебных заведений. На эту категорию персонала на заводе делают особую ставку. Чтобы приток образованной молодежи не ослабевал в будущем, СНПЗ активно инвестирует в образование. В прошлом году в СФ СамГТУ при финансовой поддержке предприятия открыто новое направление подготовки – «Химическая технология». Образование – важное, но не единственное направление благотворительности нефтяников. Оправдывая звание градообразующего, завод за несколько лет направил на развитие социальной инфраструктуры Сызрани более миллиарда рублей.

Оказывать поддержку региону присутствия может только стабильное предприятие. По итогам прошлого года АО «СНПЗ» полностью выполнило производственную программу, вырос выход светлых нефтепродуктов, существенно увеличилась глубина переработки. Это стало возможным благодаря проектам по модернизации мощностей, вовлечению в переработку легкой нефти и активной реализации программы повышения операционной эффективности. Экономический эффект от ее мероприятий по итогам 2019 г. превысил 1,6 млрд руб.

Сызранцы постоянно работают над расширением ассортимента и качеством своей продукции. Так, к началу навигации освоен выпуск высокоэкологичного судового топлива RMLS 40. Содержание серы в нем не превышает 0,5%, что укладывается в рамки требований Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL). Бункеровка судов таким нефтепродуктом минимизирует воздействие на окружающую среду.

Устойчивым потребительским спросом пользуются моторные топлива СНПЗ. Их высокое качество подтверждено экспертно. Бензин автомобильный АИ-95-К5 и топливо дизельное ДТ-Л-К5 в 2019 году получили дипломы Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

В конце 2019 г. на предприятии в эксплуатацию введена центральная распределительная подстанция. Новая энергоустановка позволяет гибко распределять нагрузки и увеличивает резервную мощность завода, что гарантирует надежное электроснабжение сразу нескольких технологических комплексов, строящихся по программе модернизации.

Под контроль цифровых технологий один за другим переходят многие жизненно важные процессы предприятия. В числе недавно внедренных - система оптимизационного смешения, гарантирующая приготовление темных нефтепродуктов по оптимальной рецептуре.
Совершенствуя производство, сызранцы не забывают об экологии: внедряются наилучшие технологии, модернизируются природоохранные объекты. Любое воздействие, затрагивающее природную систему, обязательно возмещается. Согласно этому принципу предприятие ежегодно проводит акции по зарыблению волжской акватории. За последние годы нефтяники выпустили в водоем более полумиллиона мальков. С целью объективного контроля экологической ситуации в городе действуют три стационарных поста для круглосуточного мониторинга воздушной среды. Экологическая политика завода получила всероссийское признание. АО «СНПЗ» в 2019 г. стало победителем конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России».

За производственными успехами всегда стоят люди. Именно забота о персонале, его социальной защищенности и безопасном труде - безусловные приоритеты корпоративной кадровой политики. Признанием значительного вклада предприятия в социальное развитие региона стало присуждение призовых мест на губернском этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» сразу в двух номинациях. А недавно стало известно, что СНПЗ занял 2 место в областном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда, проводимого Министерством труда, занятости и миграционной политики.

Сызранский НПЗ не только создает высокотехнологичные рабочие места, но и гарантирует одни из лучших в Самарской области условия труда и отдыха для своих сотрудников, вносит значительный вклад в развитие региона.
 
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Комментарии


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