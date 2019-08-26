В самарском ПАО «Кузнецов» стартовала мастерская по бережливому производству

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Сегодня, 26 августа, в ПАО «Кузнецов» начала работу 18-я Корпоративная ЛИН-мастерская АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». В течение нескольких дней специалисты холдинга будут разрабатывать проекты по преобразованию производственной системы предприятий ОДК.Участниками ЛИН-мастерской в «Кузнецове» стали порядка 70 работников предприятий ОДК, а также студенты Самарского университета им. С.П. Королева – именно этот вуз является профильным для предприятия. Принимающей стороной ПАО «Кузнецов» стал во второй раз – впервые подобное мероприятие в Самаре прошло в 2013 году.В течение 4 дней участники ЛИН-мастерской, объединенные в рабочие группы, будут искать наиболее рациональные решения производственных проблем, заданных проектами. В основе кейсов – реальные задачи, с которыми ежедневно сталкиваются работники «Кузнецова». По итогам сессии будет выбрано лучшее проектное решение, наиболее активным участникам рабочих групп будут присвоены звания ЛИН-лидеров.ЛИН-мастерская – форма коллективной работы, где участники на практике осваивают технологии бережливого производства, решая конкретные задачи по внедрению преобразований на предприятии.