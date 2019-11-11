В рамках фестиваля #ВместеЯрче в «Самарских сетях» прошел день открытых дверей
11 ноября 2019 11:41
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«Самарские сети» провели для студентов Самарского государственного технического университета (СамГТУ) день открытых дверей. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Участие в дне открытых дверей приняли и представители ГБУ СО «Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» - сводного регионального Оргкомитета #ВместеЯрче-2019.
Студенты 3 курса электротехнического факультета СамГТУ и гости познакомились с историей ключевой сетевой компании региона, узнали о структуре и приоритетных направлениях деятельности «Самарских сетей», энергоэффективных технологиях, применяемых в компании, а также побывали на самом современном энергообъекте Самарской области – подстанции 110/10 кВ «Стадион».
Заместитель главного инженера Самарского производственного отделения филиала «Самарские сети» Игорь Кузнецов подробно рассказал о схеме питания подстанции, установленном оборудовании, части которому нет аналогов в России, и показал «сердце» энергообъекта – главный щит управления. Кроме того, студенты познакомились с работой дежурного электромонтера и узнали о планах энергетиков по цифровизации объектов.
Подстанция 110/10 кВ «Стадион» - уникальный объект самарской энергосистемы. Она является главным питающим центром стадиона «Самара Арена», а также прилегающей инфраструктуры.
Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК – одно из направлений Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, который проводится при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования России и др. Посещение предприятий ТЭК формирует имидж работодателя среди будущих выпускников, а также дает возможность студентам познакомиться с профессией, узнать о работе электросетевого комплекса изнутри и понять, как работает то или иное оборудование.
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