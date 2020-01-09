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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

В дни новогодних праздников аварийные службы Средневолжской газовой компании локализовали 31 аварийную ситуацию

9 января 2020 13:41
95
В дни новогодних праздников аварийные службы Средневолжской газовой компании локализовали 31 аварийную ситуацию,
Наиболее частой причиной выезда аварийных бригад на инциденты стали пожары, как правило, в частном секторе.

В минувшие новогодние каникулы аварийные службы Средневолжской газовой компании, принявшей накануне дополнительные меры для обеспечения безопасной эксплуатации газового хозяйства в зоне своей ответственности, локализовали 31 аварийную ситуацию, сигналы о которых поступали в единую диспетчерскую службу (ЕДС) СВГК.
Наиболее частой причиной выезда аварийных бригад на инциденты стали пожары, как правило, в частном секторе. За период с 31 декабря по 8 января их в зоне ответственности компании зарегистрировано 17.
В двух случаях отравления угарным газом в Самаре пострадало 5 человек, причем трое из них ¬ дети. По результатам первых обследований квартир пострадавших в обоих случаях обнаружены признаки нарушения правил пользования газом в быту. Специально созданные комиссии детально расследуют все обстоятельства инцидентов.

Не обошлось без последствий действий «народных умельцев»: зарегистрированы два случая попадания воды в газопровод в результате перепутывания вводов для воды и газа при самовольной замене гибкой подводки на газовый водонагреватель.
Будьте осторожны и внимательны при пользовании газовым оборудовании в своем доме квартире. И пусть наступивший год будет для вас по-настоящему счастливым!


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Комментарии


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