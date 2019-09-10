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В Самару едут ревизоры из «Шнайдер Электрик», чтобы решить судьбу «Электрощита»

10 сентября 2019 09:22
261
В Самару едут ревизоры из Шнайдер Электрик, чтобы решить судьбу Электрощита»
За период 2014–2018 годов общий объем убытков завода превысил 7,5 млрд рублей.

Некогда крупнейший самарский промышленный гигант «Электрощит», введенный французскими управляющими в многолетние миллиардные убытки, может продолжить падение с еще большей скоростью. Ситуация потребовала прибытия из Парижа топ-менеджеров Sсhneider Electric.

В перечне ожидаемых лиц — Фредерик Годемел (Frederic Godemel) — вице-президент по энергетическим системам (executive vice-president Powersystem) Sсhneider Electric и вице-президент по финансам (vice-president Finance and Control for Global Marketing Sсhneider Electric) Марта Кэнэлс (Marta Canals).

Для Самары явление высокопоставленных фактических ревизоров от руководства головной компании — явление экстраординарное. И связано с чрезвычайными обстоятельствами, складывающимися вокруг российского предприятия. Ревизоры должны дать оценку ситуации в Самаре и определить тем самым будущее завода.

По всей вероятности, выводы, которые могут возникнуть по итогам ревизии ситуации, способны либо радикально изменить картину с управлением и составом собственников предприятия, либо оставить предприятие наращивать убытки. За период 2014–2018 годов общий объем убытков «Электрощита» превысил 7,5 млрд рублей. И если тренд продолжится, рано или поздно налоговая служба может инициировать ликвидацию компании, пишет "Самарское обозрение".

Фото pixabay.com
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