В Самаре прошла церемония награждения лауреатов Национальной премии им. Ежевского А.А.

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Торжественное награждение лауреатов Премии прошло 22 ноября на территории одного из самых современных российских производителей сельхозтехники – компании «Евротехника», которая является стратегическим партнером конкурса в текущем году. Среди победителей - студент 5 курса специалитета из ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» Матвей Орлов.Ценные призы и денежные премии получили 7 молодых конструкторов в сфере сельхозмашиностроения, которые представляют вузы из Кабардино-Балкарской Республики, Ростовской, Кемеровской, Новосибирской, Челябинской и Самарской областей.В преддверии мероприятия руководство Евротехники подробно познакомило студентов с производственными мощностями завода. Лауреаты увидели весь процесс изготовления различных моделей сельхозмашин, посетили учебный центр, аналогов которого нет в России, пообщались с сотрудниками предприятия, сообщает PR-служба Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Ассоциации «Росспецмаш»).